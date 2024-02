Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Korrektur zum Tankstellenraub

Winsen (ots)

Winsen (Luhe) - Schwerer Tankstellenraub

Entgegen der ersten Berichterstattung zum Raub auf die Tankstelle in Winsen befindet sich der Tatort in der Hamburger Straße und nicht in der Lüneburger Straße. Nachfolgend der Pressebericht in der korrigierten Fassung.

Am Samstagabend, kurz vor Geschäftsschluss, kommt es in der ESSO-Tankstelle in der Hamburger Straße zu einem Raubüberfall. Zwei maskierte Täter betreten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Ladenfläche und fordern den Mitarbeiter dazu auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend entfernen sich beide Täter vom Tankstellengelände in Richtung Rehrhöfe. Bis auf den Schock, bleibt der Mitarbeiter unverletzt.

Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen (Luhe) unter 04171-7960 zu melden.

