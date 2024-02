Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Dreister Diebstahl ++ Seevetal/Meckelfeld - Geklauter Roller konnte geortet werden ++ Buchholz - Mülltonnen in Brand geraten

Seevetal Hittfeld (ots)

Dreister Diebstahl

In der Straße Am Küstergarten kam es am Mittwoch, 31.01.2024, zu einem besonders dreisten Diebstahl. Während Anwohner gerade dabei waren, Einkäufe aus ihrem Pkw in einem Wohnhaus zu tragen, öffnete ein, unbekannter die Fahrertür des Wagens, und schnappte sich Mobil Telefon und Geldbörse. Sekunden später kam eine Frau wieder aus dem Haus und sprach den unbekannten an. Dieser war Telefon und Geldbörse daraufhin in den Garten und lief davon. Bei der Durchsicht stellte sie dann fest, dass er dennoch eine geringe Menge Bargeld aus dem Portmonee entnommen hatte.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Schlanke Statur, bekleidet mit blauer Jacke mit weißer Rückenaufschrift, trug eine schwarze Basecap.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Seevetal/Meckelfeld - Geklauter Roller konnte geortet werden

Die Polizei Seevetal ermittelt gegen einen 34-jährigen Mann wegen des Diebstahls eines E-Rollers. Dessen Besitzer hatte am Mittwoch, 31.1.2024, gegen 6:50 Uhr, seinen E-Roller an der Bushaltestelle am Bürgermeister-Hagemann-Weg abgestellt. Als er am Abend wiederkam, musste er feststellen, dass der Roller gestohlen worden war.

Der Mann hatte sein Fahrzeug mit einem Ortungssystem ausgestattet. Hierüber ließ sich der Roller in einem Wohnhaus in Fleestedt lokalisieren. Als Polizeibeamte an der Adresse klingelten und den 34-Jährigen mit dem Vorwurf des Diebstahls konfrontierten, räumt dieser die Tat ein und gab den Roller wieder heraus.

Buchholz - Mülltonnen in Brand geraten

Am Rotdornweg musste die Feuerwehr am Mittwochnachmittag, 31.1.2024, mehrere brennende Mülltonnen ablöschen. Auf einem Privatgrundstück waren drei Mülltonnen hinter einem Schuppenanbau in Brand geraten. Die Mülltonnen brannten herunter, auch der Schuppen wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und den Brandort für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

