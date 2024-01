Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Überschlag nach Reifenplatzer ++ Buchholz - Zwangseinweisung nach Körperverletzung ++ Seevetal/Meckelfeld - Einbruch in Restaurant

Radbruch/A 39 (ots)

Überschlag nach Reifenplatzer

Ein 28-jähriger Mann hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der A 39 am Montag, 29.1.2024, schwer verletzt. Gegen 13:40 Uhr war der Mann mit einem Kleintransporter auf der Autobahn in Richtung Hamburg unterwegs, als in Höhe Radbruch ein Vorderreifen platzte. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der Fahrer wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen, war jedoch ansprechbar. Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach erster Einschätzung nicht.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der 28-Jährige nicht angeschnallt. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Autobahn musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten rund 45 Minuten voll gesperrt werden.

Buchholz - Zwangseinweisung nach Körperverletzung

Am Montag, 29.01.2024, gegen 09.45 Uhr, wurde die Polizei zur öffentlichen Toilette am Rathausbogen gerufen. Ein 31-jähriger Mann hatte sich dort in einer Kabine eingeschlossen, nachdem er von einem 38-Jährigen geschlagen und getreten worden war. Kurz vor Eintreffen der Beamten hatte der 38-Jährige noch einen Feuerwerkskörper in der Toilette gezündet. Er machte gegenüber den Beamten äußerst wirre Angaben, leistete aber keinen Widerstand. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Der 31-Jährige gab an, beim Besuch der Toilette zufällig auf den anderen Mann getroffen zu sein. Dieser habe ihn zunächst beleidigt und dann plötzlich angegriffen. Der 31-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Gegen den 38-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Seevetal/Meckelfeld - Einbruch in Restaurant

Am frühen Montagmorgen, 29.1.2024, gegen 1:30 Uhr, kam es in der Straße An den Höfen zu einem Einbruch in ein Restaurant. Dazu hatte der Täter ein Fenster aufgehebelt und anschließend den Gastraum betreten. Dort nahm er einige Lebensmittel an sich. Anschließend versuchte er, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Es blieb bei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

