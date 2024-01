POL-WL: Nach Uhrenfund an der A7: Diebesgut konnte zugeordnet werden ++ Buchholz - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Rosengarten (ots) - Tageswohnungseinbrüche Am Mittwoch, 24.01.2024, kam es in Rosengarten zu zwei Tageswohnungseinbrüchen. In der Straße Brandheide im Ortsteil Sottorf brachen die Täter in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr ein rückwärtiges Kellerfenster an einem Einfamilienhaus auf. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Diebe Schmuck. In Tötensen kamen Einbrecher gegen ...

