Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 26.01.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 28.01.2024,12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

++ Versammlungen im Landkreis Harburg ++

Anlässlich des Holocaust Gedenktages versammelten sich am Samstag im Landkreis Harburg zahlreiche Menschen gegen Rechtsextremismus. In Winsen, Hittfeld und Buchholz wurden die Versammlungen polizeilich begleitet. In Hittfeld trafen sich ca. 150 Teilnehmer zu einer Mahnwache. Durch die Innenstadt Winsen bewegte sich ein Aufzug mit ca. 2500 Teilnehmern. Der Aufzug wurde mit einer Abschlusskundgebung auf dem Schloßplatz beendet. In Buchholz trafen sich ca. 2500 Teilnehmer auf dem Peetshoff. In der unmittelbaren Nähe der Versammlung wurden durch fünf Jugendliche Böller gezündet. Vier konnten festgestellt werden und der hiesigen Dienststelle zugeführt werden, wo sie durch die Erziehungsberechtigten abgeholt wurden. Allen fünf Jugendlichen erwartet nun ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ansonsten verliefen die Versammlungen aus polizeilicher Sicht äußerst friedlich.

++ Diverse Wohnungseinbrüche im Landkreis ++

Im Berichtszeitraum kam es im Landkreis zu insgesamt elf Einbrüchen in Wohnhäuser.

+ Rosengarten +

In Neu Eckel schlugen die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 06:45 Uhr und Freitag, 20:22 Uhr dreimal im Tannenweg und einmal im Buchenweg zu. Die Täter gelangten jeweils über die Terrassentüren oder Fenster gewaltsam in die Einfamilienhäuser. Im Tannenweg wurden die Täter am Freitag durch einen nach Hause kommenden Geschädigten überrascht. Eine großangelegte Fahndung mit diversen Kräften, einer Polizeidrohne und dem Polizeihubschrauber führten nicht zum Auffinden der Täter. Unter anderem wurde Schmuck entwendet. In der Waldstraße gelangten die Täter am Freitag, zwischen 18:04 Uhr und 18:05 Uhr durch Einschlagen eines Fensters in das Einfamilienhaus. Mit bisher unbekanntem Diebesgut flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

+ Seevetal +

Am Freitag, zwischen 17:30 Uhr und 22:30 Uhr, nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohnerin in der Straße "Wilde Heide" in Seevetal/Horst aus. Die Täter versuchten über eine eingeschlagene Terrassenscheibe und Hebeln an einem Fenster in das Haus zu gelangen. Der Einbruchsversuch scheiterte, sodass die Täter ohne Beute den Tatort verließen.

+ Buchholz +

Im Ortsteil Sprötze wurde am Samstag in der Zeit von 15:00 Uhr bis 20:30 Uhr im Schwarzen Weg durch unbekannte Täter ein Kellerfenster aufgehebelt und das Einfamilienhaus nach Diebesgut durchsucht. Sie flüchteten unerkannt. Im Katharina-von-Bora-Weg wurde am Samstag zwischen 19:00 Uhr und 22:30 Uhr durch die unbekannten Täter versucht ein Fenster aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Im Buchfinkenweg und in der Straße "Am Kattenberge" gelang es den Tätern am Samstag zwischen 17:00 Uhr und 23:15 Uhr durch Aufhebeln der Terrassentür bzw. eines Fensters in die Wohnhäuser einzudringen. Die Täter flüchteten unerkannt.

+ Kakenstorf +

Zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 02:00 Uhr, hebelten Täter erfolgreich ein Fenster in der Straße "Am Winterbusch" auf, durchsuchten das Einfamilienhaus und flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung. Für sachdienliche Hinweise zu den Taten ist der zentrale Kriminaldienst in Buchholz unter 04181- 2850 erreichbar.

++ Einbrüche in Seevetal/Meckelfeld ++

In der Samstagnacht kam es, gegen 04:15 Uhr, zu einem Einbruch beim REWE-Markt in Meckelfeld. Unbekannte verschafften sich über eine zerbrochene Fensterscheibe Zugang zum Verkaufsbereich und entwendeten diverse Zigaretten. Zudem versuchten die Täter einen Tresor, der in der REWE befindlichen Bäckerei gewaltsam zu öffnen. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Glüsinger Straße in Meckelfeld zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Dabei verschafften sich die Täter Zugang durch ein aufgehebeltes Fenster. Diebesgut konnte dabei nicht erlangt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 - 6200 entgegen.

++ PKW beim Spazierengehen entwendet ++

Am Samstag, zwischen 13:45 Uhr und 14:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Maschener Sees ein Jeep Compass mit dem amtlichen Kennzeichen WL - XL 9000 entwendet, während die Geschädigten mit dem Hund spazieren waren. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal (04105 - 6200) entgegen.

++ Ohne Führerschein auf der Autobahn unterwegs ++

Am Samstag gegen 00:30 Uhr wurde auf der BAB39, Richtungsfahrbahn Hamburg, Gemarkung Stelle ein 40-jähriger männlicher Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung fiel auf, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem hatte er die Kfz-Steuern nicht gezahlt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, zwei Strafverfahren wurden eingeleitet. Ein weiterer Fahrzeugführer fiel am Samstagabend gegen 21:00 Uhr auf der BAB7 in der Gemarkung Egestorf ohne gültige Fahrerlaubnis auf. Gegen den 34-jährigen Mann wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

++ Gefährliche Körperverletzung ++

Am Bahnhof Suerhop in Buchholz kam es am Samstag gegen 15:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 16-jährigen Jugendlichen. Aus einer Gruppe von zehn Personen sei dieser getreten und geschlagen worden, wodurch dieser verletzt wurde. Einer der beiden Haupttäter konnte bereits ermittelt werden. Die Ermittlungen zu den anderen beteiligten Personen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polziei in Buchholz unter 04181 - 2850 zu melden.

++ Fahrlässige Brandstiftung ++

Am Morgen des 27.01.2024 meldet ein Zeuge einen Brand einer Gartenhütte in der Ortschaft Gehrden (WL). Die in der Hütte schlafenden Zeugen wurden durch den Brand geweckt und konnten diesen eigenständig löschen. In der Gartenhütte wurde ein Ofen zum Heizen verwendet. Der Rauchrohranschluss des Ofens entzündete, aufgrund eines vermutl. Hitzestaus, ein Wandelement der Gartenhütte. Bei dem Brand und der Löschung des Brandes wurde keiner der anwesenden Personen in dem Objekt verletzt. Eine Prüfung und Abnahme des Ofens durch einen Schornsteinfeger erfolgte nicht. Der Schaden beträgt ca. 2000 Euro.

++ Gefährdung des Straßenverkehrs ++

Am Abend des 27.01.2024 waren zwei Radfahrer im Begriff bei Grünlicht der Rad- und Fußgängerampel der Straße Schanzenring in Richtung Eckermannstraße zu queren, als ein Pkw aus der Eckermannstraße kommend rechts in die Straße Schanzenring einfuhr und beinahe mit den beiden Radfahrern kollidierte. Er gewährte den beiden Radfahrern keine Vorfahrt und setzt seinen Abbiegevorgang fort. Nur durch ein rechtzeitiges Abbremsen der beiden Radfahrer, welche sich bereits zwischen der Mittelinsel und der angestrebten Straßenseite befunden haben, konnte eine Kollision verhindert werden. Nach diesem Vorfall wurde der Führer des Pkw im Beisein seiner Mitfahrerin durch die Funkstreifenwagenbesatzung auf dem Parkplatz des Edeka Marktes kontrolliert und wies nach einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von 1,55 Promille auf. In dem Fahrzeug konnten angebrochene alkoholische Getränke festgestellt werden. Zudem war der Führer des Pkw nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

++ Betrunken auf dem E-Scooter und im PKW ++

Sonntagmorgen, um 04:35 Uhr, wurde ein 39-Jähriger auf einem E-Scooter in der Bremer Straße in Buchholz kontrolliert, da dieser starke Schlangenlinien gefahren ist. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,4 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei einer Kontrolle in Tostedt pustete ein 53-jähriger PKW-Führer am Samstagabend um 22:51 Uhr in der Bremer Straße einen Wert von 0,89 Promille. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

