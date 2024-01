Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mobiltoilette in Brand gesetzt ++ Heidenau - Bagger aufgebrochen

Buchholz/Holm-Seppensen (ots)

Mobiltoilette in Brand gesetzt

Heute, 31.01.2024, kam an der Straße Weg zur Mühle zu einer Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen. Gegen kurz vor 03 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Straße gerufen, weil Zeugen eine brennende Mobiltoilette auf dem Gehweg im Bereich einer Baustelle entdeckt hatten. Die Kunststoffkabine brannte vollständig nieder, eine daneben stehende Mülltonne wurde ebenfalls beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen in der Straße aufgefallen sind, um Hinweise unter der Telefonnummer 04181 2850.

Heidenau - Bagger aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag, 30.01.2024, einen Bagger aufgebrochen. Das Fahrzeug stand auf einem Acker am Bruchweg. Die Täter öffneten zunächst die Motorabdeckung und entwendeten zwei Batterien sowie Werkzeuge. Anschließend zapften sie noch Diesel aus dem Tank ab. Der Gesamtschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

