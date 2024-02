Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der PI Harburg vom 02.02. bis 04.02.2024++Wohnungseinbrüche++Raub auf eine Tankstelle++

Landkreis Harburg (ots)

Wohnungseinbrüche im Landkreis Harburg

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten Unbekannte über die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Ramelsloh, Auf dem Horn, einzubrechen. Nach über 30 Hebelversuchen wurde dann die Kittfalz der Dreifach-Verglasung durchstochen und sich so Zutritt verschafft. Nachdem sämtliche Zimmer durchwühlt waren, verließen die Täter das Objekt mit unbekanntem Stehlgut

Am Freitagabend brachen Unbekannte in drei Wohnhäuser in Seevetal-Waldesruh in der Straße "Zum Kaiserort" ein. Hierfür wurde eine vor Ort aufgefundene Leiter benutzt, um ein Fenster im Obergeschoss der tatbetroffenen Häuser zu erreichen. Dieses wurde aufgehebelt und anschließend das Objekt mit unbekanntem Stehlgut verlassen.

In Marschacht hebelten Unbekannte am Samstagabend an einem Einfamilienhaus im Hagenweg ein rückwärtiges Fenster auf. Nachdem sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt wurden, flüchteten die Täter mit Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei in Buchholz unter 04181-2850 entgegen.

Rosengarten - Gestürzte Reiterin

Am 02.02.24 gegen 12.20 Uhr, kam es in der Nähe der Ortschaft Alvesen im Rosengarten zum Sturz einer Reiterin. Die 54 Jährige passierte mit ihrem Pferd einen Waldparkplatz an der Straße "Am Rosengarten", als von dort 2 nicht angeleinte Hunde eines Spaziergängers auf das Pferd zuliefen. Zwei weitere Hunde, die von ihrer Besitzerin gerade aus dem Pkw gelassen wurden, entzogen sich dem Zugriff der Besitzerin und liefen den beiden anderen Hunden hinterher. Das Pferd geriet derart in Panik, dass die 54 Jährige den Halt verlor und zu Boden fiel. Infolge des Sturzes verletzte sich die Reiterin und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Das Pferd konnte von einem unbeteiligten Passanten unverletzt eingefangen werden. Der Spaziergänger entfernte sich mit seinen zwei Hunden in einem Pkw, ohne sich um die Reiterin zu kümmern. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu diesem Spaziergänger geben können, werden gebeten sich an die Polizei Seevetal, unter der Rufnummer 04105/6200, zu wenden.

Ramelsloh - Aufgebrochene Pkw

In der Nacht vom 02.02.24 auf den 03.02.24 kam es in Seevetal/Ramelsloh zu insgesamt 4 Pkw-Aufbrüchen durch Einschlagen einer Fahrzeugscheibe. Tatbetroffen waren Fahrzeuge der Marke Daimler, bzw. Mercedes. Der oder die unbekannten Täter entwendeten fast ausschließlich Fahrzeugteile, u.a. Lenkräder, Beleuchtungseinrichtungen und Steuerungseinheiten.

Seevetal - Diebstahl von Werkzeug aus Scheune

In Seevetal/Beckedorf brachen Unbekannte in der Nacht vom 03.02.24 auf den 04.02.24 zwei Wirtschaftsgebäude auf einem landwirtschaftlichen Anwesen auf und entwendeten aus den Gebäuden diverses Werkzeug, u.a. Freihandschneider, Schweißgerät, Erdlochbohrer Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei Seevetal unter 04105/6200.

Winsen (Luhe) - Schwerer Tankstellenraub

Am Samstagabend, kurz vor Geschäftsschluss, kommt es in der ESSO-Tankstelle in der Lüneburger Straße zu einem Raubüberfall. Zwei maskierte Täter betreten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Ladenfläche und fordern den Mitarbeiter dazu auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend entfernen sich beide Täter vom Tankstellengelände in Richtung Rehrhöfe. Bis auf den Schock, bleibt der Mitarbeiter unverletzt. Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen (Luhe) unter 04171-7960 zu melden.

Stelle - Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kommt es in den Morgenstunden des 03.02.24 auf der K86 in Stelle. Der Fahrzeugführer eines VW kollidiert ungebremst mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger, welcher mit mehreren Kanistern Altöl beladen war. Infolgedessen verteilt sich das Öl auf der Fahrbahn, sodass eine Spezialreinigung nötig ist. Dafür wird die Fahrbahn für ca. zwei Stunden einseitig gesperrt. Der Fahrzeugführer bleibt glücklicherweise unverletzt.

Winsen (Luhe) - Ruhestörung

Gleich am Vormittag des Samstages wird gemeldet, dass aus einer benachbarten Wohnung seit mehreren Stunden lautstarke Musik in Verbindung mit störendem Gesang zu vernehmen sei. Durch die Polizei werden die nur bedingt einsichtigen, alkoholisierten Karaoke-Sänger zur Ruhe ermahnt. Es werden Folgemaßnahmen angedroht, welche im Laufe des Tages erfreulicherweise nicht getroffen werden müssen.

Weniger erfreulich verläuft eine Ruhestörung in der Nacht zum Sonntag. Nachdem sich Nachbarn über laute Musik und Gespräche beschweren, werden die Ruhestörer durch die Polizei ausfindig gemacht. Das Pärchen zeigt sich uneinsichtig und verweigert die Angaben ihrer Personalien. Somit wird nicht nur die Musikbox sichergestellt, sondern auch mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall auf der A39 mit Sperrung der AS Winsen-West

Am Samstagabend ereignete sich auf der BAB 39 in Fahrtrichtung Lüneburg, Gemarkung Stelle, ein Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen wechselte ein Kleintransporter aus dem Raum Lüneburg vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei wurde ein sich schnell nähernde PKW, übersehen, so dass es einen Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen gab. Der 29jährige Fahrer des PKW sowie die 23jährige Beifahrerin des PKW wurden dabei leicht verletzt. Auf Grund auslaufender Betriebsstoffe musste die Ausfahrt der Anschlussstelle Winsen-West in Fahrtrichtung Lüneburg gereinigt werden. Die Ausfahrt war für ca. 5 Stunden während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Der geschätzte Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 10000 Euro.

