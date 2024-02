POL-WL: Tank bei Zusammenstoß aufgerissen

Seevetal Hittfeld (ots) - Dreister Diebstahl In der Straße Am Küstergarten kam es am Mittwoch, 31.01.2024, zu einem besonders dreisten Diebstahl. Während Anwohner gerade dabei waren, Einkäufe aus ihrem Pkw in einem Wohnhaus zu tragen, öffnete ein, unbekannter die Fahrertür des Wagens, und schnappte sich Mobil ...

mehr