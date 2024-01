Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

20-Jährige leicht verletzt

Flieden. Am Donnerstag (11.01.), gegen 05.25 Uhr, ereignete sich in Flieden in der der Ortslage Richtung Adenmühle ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Flieden befuhr mit seinem Pkw die L 3141 in Richtung Schlüchtern. Die 20-jährige Fahrerin eines Elektrorollers aus Flieden fuhr in gleicher Fahrtrichtung auf dem dortigen Radweg parallel zur L 3141. Als der Radweg endete fuhr die Rollerfahrerin auf der Fahrbahn in gleicher Fahrtrichtung weiter. Hierbei wurde sie durch den Pkw-Fahrer gestreift. Die Rollerfahrerin kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.600 Euro.

Polizeiposten Neuhof

HEF

Gegen geparkten Pkw gefahren

Bad Hersfeld. Am Dienstag (09.01.), gegen 13 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld die Bismarckstraße, von der Breitenstraße kommend in Richtung Hainstraße. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug auf der rechten Fahrbahnseite in der Bismarckstraße. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde der Pkw-Fahrer durch die Sonne geblendet und stieß gegen das Heck des geparkten Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Zwei Fahrzeugführer leicht verletzt

Kirchheim. Am Mittwoch (10.01.), gegen 04.55 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim die Hauptstraße aus Richtung "Im Wiesental" in Richtung "Stockäcker". Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim bog von einem Parkplatz nach links auf die Hauptstraße in Richtung "Im Wiesental" ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 53-Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (10.01.), gegen 10.55 Uhr, parkte ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Straße "Am Lappenlied". Eine 88-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld touchierte im Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstand.

2.000 Euro Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (10.01.), zwischen 16.20 Uhr bis 17 Uhr, parkte ein 22-jähriger Pkw-Fahrer sein Fahrzeug, einen weißen Mercedes CLA 180, in der Straße "An der Untergeis" vor einem Imbiss. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er vorne links eine Beschädigung fest. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Stromverteilerkasten beschädigt

Bebra. Zwischen Freitagabend (05.01.) und Samstagmorgen (06.01.) befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Oststraße in Weiterode aus nicht bekannter Fahrtrichtung. In Höhe der Straße "Am Eichbach kam dieser derzeitigen Erkenntnissen nach von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort befindlichen Stromverteilerkasten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

VB

Grüner Audi beschädigt

Alsfeld. Ein 51-jähriger Mann parkte am Dienstag (09.01.), gegen 17 Uhr, seinen grünen Audi A 3 in einem Parkhaus in der Bahnhofstraße auf der Parkebene im Erdgeschoss. Als er am Mittwoch (10.01.), gegen 9.40 Uhr, zu deinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen im Bereich des Kotflügels und der Stoßstange vorne rechts fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell