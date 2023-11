LPI-J: Alkoholisierter Ladendieb

Oberroßla (ots) - Gestern Nachmittag ereignete sich Beim Weidige, in Oberroßla, ein Verkehrsunfall. Beim Einparken in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand scherte der 55-jährige Daimler Fahrer zu früh ein und beschädigte den dort parkenden Skoda an der vorderen Stoßstange. Es entstanden Lackkratzer und Eindellungen, verletzt wurde aber zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 ...

