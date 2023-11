Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl im Mehrfamilienhaus

Apolda (ots)

In dem Zeitraum vom 12.11.2023 - 16.11.2023 verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Karl-August-Straße, in Apolda. Aus den Keller- und Abstellräumen des Mehrfamilienhauses wurden einem 59-jährigen Mieter diverse Werkzeuge, Pflanzen und ein Handwagen gestohlen. Beschädigt wurde nichts, dennoch entstand ein Sachschaden von ca. 1250 Euro. Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell