Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrerin kollidiert mit Stadtbahn

Stuttgart-Freiberg (ots)

Eine Leichtverletzte und etwa 60.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen (20.02.2024) ereignet hat. Die 56-Jährige Lenkerin eines Mercedes fuhr gegen 10.30 Uhr auf der Balthasar-Neumann-Straße parallel zur Mönchfeldstraße und bog bei Rotlicht in den Schienenbereich an der Mönchfeldstraße ein. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision mit einer Stadtbahn der Linie U7, welche in Richtung Ostfildern unterwegs war. Durch den Aufprall verletzte sich die 56-Jährige leicht, ihre 63-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell