Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Taschendiebstahl an Bushaltestelle/Mobiltelefon weg

Sankt Augustin (ots)

Am Montag (25. März) kam es in Sankt Augustin zu einem Taschendiebstahl, bei dem ein Mobiltelefon gestohlen wurde. Zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr stand ein 9 Jahre altes Mädchen in der Straße "Am Engelsgraben" an einer Bushaltestelle. Unvermittelt sei dann ein Unbekannter auf einem E-Roller an ihr vorbeigefahren und habe sie angerempelt. Ohne sich um den Zusammenstoß zu kümmern, setzte der Mann seine Fahrt fort. Kurz darauf bemerkte das Kind, dass ihr Mobiltelefon aus ihrer Jackentasche verschwunden war. Vermutlich hat der Tatverdächtige die Situation des Anrempelns genutzt, um das Handy aus der Tasche zu entwenden. Als die Mutter wenig später von dem Sachverhalt erfuhr, konnte sie das Telefon ihrer Tochter in Troisdorf an einer Eissporthalle orten. Danach war es ausgeschaltet und konnte nicht mehr lokalisiert werden. Der hinzugerufenen Polizei gegenüber beschrieb die 9-Jährige den mutmaßlichen Taschendieb wie folgt: etwa 180 cm groß, dunkel blonde, bis braune Haare und mit einer blauen Jacke bekleidet. Der E-Roller war blau und rot. Ermittlungen der Polizei an der Eissporthalle verliefen ergebnislos. Hinweise zum Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Mobiltelefons nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell