Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrer zu betrunken für Alkohol-Test

Troisdorf (ots)

Am Samstag (23. März) wurde der Polizei in Troisdorf ein Autofahrer gemeldet, der offenbar stark alkoholisiert war. Eine andere Verkehrsteilnehmerin wurde auf den Betrunkenen auf dem Willy-Brandt-Ring aufmerksam, da dieser mit seinem Smart Schlangenlinien fuhr. Die Frau folgte dem 43 Jahre alten Mann aus Troisdorf. An einer Tankstelle an der Moselstraße parkte die Zeugin den Wagen des 43-Jährigen so zu, dass er damit nicht weiterfahren konnte. Stattdessen flüchtete er zu Fuß. Die Zeugin gab der Polizei den Standort durch, so dass diese den 43-Jährigen in der Schubertstraße antreffen konnte. Der Mann roch bei der anschließenden Polizeikontrolle stark nach Alkohol und schwankte. Auf Vorhalt gab der Troisdorfer an, keinen Pkw geführt zu haben. Einem Alkoholtest stimmte der Kontrollierte zu, konnte diesen aber - vermutlich aufgrund seines Alkoholisierungsgrades - nicht durchführen. Die Polizisten brachten den Mann auf eine Polizeiwache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Führerschein und Fahrzeugschlüssel stellten die Polizeibeamten sicher. Außerdem untersagten sie dem 43-Jährigen das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Die Gesetzeshüter sicherten Spuren zum Nachweis darüber, dass der Tatverdächtige tatsächlich den Smart gefahren hat, und schrieben eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (Uhl)

