LPI-G: Beim Diebstahl erwischt

Greiz (ots) - Gauern. Am 29.01.2024 gegen 19.35 Uhr wurde via Notruf mitgeteilt, dass in Gauern ein Haus brennen soll. Die sofort eingesetzten Kräfte der Polizei und der Feuerwehr stellten in Gauern jedoch etwas ganz fest. Ein 39-jähriger verbrannte auf einem Holzplatz Holzpaletten, welche einen Feuerschein erzeugten, so dass Passanten irrig der Annahme waren, es brenne ein Haus. Bei genauerem Hinsehen stellten jedoch die Einsatzkräfte fest, dass die verbrennende ...

