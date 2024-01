Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrüger geben sich als Windows Mitarbeiter aus

Greiz (ots)

Greiz. Am 29.01.2024 zeigte eine 74-jährige bei der Polizei an, dass sie Opfer eines Betruges geworden ist. Sie surfte im Internet, als plötzlich ihr PC gesperrt wurde und sie laut Bildschirmmeldung einen IT Support von Windows anrufen sollte. Als sie die Nummer anrief, teilte ihr ein unbekannter Täter am anderen Ende mit, dass sie ihm den Zugriff auf den Rechner gewähren soll und ihm ihre Kontodaten mitteilen soll, inklusive der TAN Nummern. Als der unbekannte Täter auch noch den Kauf von X-Box Gutscheinen fordert, kommt dies der Frau komisch vor und sie beendet das Gespräch. Infolge stellte sie auf ihrem Konto fest, dass versucht wurde einen hohen 3-stelligen Betrag zu überweisen. Glücklicherweise verweigerte die Bank der Frau die Überweisung, so dass kein finanzieller Schaden entstand. Die Polizei warnt davor, persönliche Daten oder Kontozugangsdaten an fremde Personen zu übermitteln. <BF>

