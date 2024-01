Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lagerfeuer mit Folgen

Greiz (ots)

Gauern. Am 29.01.2024 gegen 19.35 Uhr wurde via Notruf mitgeteilt, dass in Gauern ein Haus brennen soll. Die sofort eingesetzten Kräfte der Polizei und der Feuerwehr stellten in Gauern jedoch etwas ganz fest. Ein 39-jähriger verbrannte auf einem Holzplatz Holzpaletten, welche einen Feuerschein erzeugten, so dass Passanten irrig der Annahme waren, es brenne ein Haus. Bei genauerem Hinsehen stellten jedoch die Einsatzkräfte fest, dass die verbrennende Holzpalette mit umweltschädlichen Stoffen konterminiert war und sich dadurch die Schadstoffe in einer großen Rauchwolke in der Luft verteilten. Aufgrund dessen wird nun gegen den 39-jährigen wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt, was nach dem Strafgesetzbuch eine Straftat darstellt. <BF>

