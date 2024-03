Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Tatverdächtigen nach Ladendiebstahl

Troisdorf (ots)

Am 31. Januar kam es in Troisdorf zu einem Diebstahl von zwei hochwertigen Mobiltelefonen. Der unbekannte Tatverdächtige betrat ein Elektrogeschäft in der Innenstadt und schaute sich zunächst dort um. Plötzlich ergriff der Mann zwei Handys, die im Ladenlokal ausgestellt waren, und flüchtete damit zu Fuß. Eine Angestellte des Geschäftes versuchte noch vergeblich, dem Dieb zu folgen. Eine Überwachungskamera zeichnete den Täter auf. Ermittler der Kriminalpolizei Siegburg erwirkten einen richterlichen Beschluss, der nun die Veröffentlichung zweier Bilder des Tatverdächtigen ermöglicht. Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. Die veröffentlichten Bilder können im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/130817 eingesehen werden. (Uhl)

