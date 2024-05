Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Streit zwischen Nachbarn eskaliert

Der Streit zwischen Nachbarn um einen falsch geparkten Pkw ist am Mittwochnachmittag eskaliert und hat für einen 31-Jährigen eine Anzeige wegen Körperverletzung zur Folge. Als ein Nachbar den 31-Jährigen aufsuchte und ihn darum bat, von dem Privatparkplatz wegzufahren, soll dieser handgreiflich geworden sein und sein Gegenüber am Kragen gepackt sowie später auch in das Gesicht geschlagen haben. Das Polizeirevier Sigmaringen hat nun die Ermittlungen übernommen.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Auf rund 10.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Renhardsweilerstraße entstanden ist. Beim Ausfahren aus einem Privatgrundstück auf die Straße übersah eine 40 Jahre alte Ford-Fahrerin einen Lkw und prallte in dessen Seite. Während am Ford erheblicher Sachschaden entstand, dürfte sich dieser am Lkw lediglich auf wenige hundert Euro belaufen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

