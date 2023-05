Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 23.05.2023

Fronreute / Landkreis Ravensburg (ots)

Ehemann nach Streit mit Pkw angefahren - Untersuchungshaft

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen eine 34-Jährige, die im Verdacht steht, am Sonntagnachmittag in Fronreute-Staig nach einem Streit ihren Ehemann mit einem Auto angefahren zu haben. Der Mann wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge von dem Fahrzeug erfasst und mit dem Kopf gegen einen geparkten Pkw geschleudert, wodurch er Verletzungen erlitt. Ein Rettungsdienst brachte den verletzten Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, von wo er noch am selben Abend entlassen werden konnte. Die Verdächtige fuhr nach ihrer Tat davon, ohne sich um ihren Ehemann zu kümmern, konnte jedoch einige Zeit später von Beamten des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen auf der A 98 bei Stockach gestoppt und festgenommen werden. Auf Antrag der Staatanwaltschaft Ravensburg erließ der zuständige Haftrichter gegen die kosovarische Staatsangehörige Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit vorsätzlichem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie wegen gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Im Anschluss wurde die Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derweil an. In diesem Zusammenhang wurde von der Staatsanwaltschaft auch ein Unfallgutachter beauftragt.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/806-1332, Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell