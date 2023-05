Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

In Wohnmobile eingebrochen

Unbekannte sind zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in zwei Wohnmobile eingebrochen, die auf dem Abstellplatz einer Werkstatt in der Hinteren Landesbahnstraße geparkt waren. Die Täter hebelten an einem Fahrzeug ein Fenster auf und schlugen am anderen eine Scheibe ein. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben und wie hoch der insgesamt entstandene Sachschaden ausfällt, ist bislang unbekannt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen der Einbrüche und nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Lagerraum einer Sporthalle aufgebrochen

Einen Sachschaden in Höhe eines niedrigen bis mittleren dreistelligen Euro-Betrags haben Unbekannte am vergangenen Wochenende an der Alten Sporthalle in der Bilharzstraße angerichtet. Die Täter brachen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in einen Lagerraum der Halle ein und beschädigten hierbei eine Türe. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Hinweise auf die Unbekannten nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Auto fährt Traktor auf - wirtschaftlicher Totalschaden

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand am Montagmorgen an einem Opel, der in der Sigmaringer Straße an einem Unfall beteiligt war. Der 43 Jahre alte Lenker des Wagens übersah offensichtlich, dass ein Traktor-Fahrer am Ortsausgang Jungnau nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte und fuhr diesem in der Folge auf. Während an der landwirtschaftlichen Zugmaschine rund 3.000 Euro Sachschaden entstand, musste der Opel aufgrund seiner Beschädigungen abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Hohentengen

Unbekannte randalieren in Hütte

In einer privaten Hütte, die sich an einem Waldstück im Bereich "Stockäcker / Grüble" befindet, haben Ende letzter Woche mehrere Personen randaliert. Die Unbekannten hielten sich offensichtlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Hütte auf und beschädigten unter anderem mehrere Dachplatten sowie die Türe und Fensterläden. Darüber hinaus rissen die Täter mehrere frisch gepflanzte Sträucher heraus. Neben den Aufräumarbeiten bleibt der Eigentümer auf einem Sachschaden von rund 500 Euro sitzen. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat in diesem Zusammenhang eine Anzeige aufgenommen und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell