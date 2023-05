Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nachtrag zum tödlichen Verkehrsunfall:

Entgegen unserer Meldung von heute Morgen zum tödlichen Verkehrsunfall in der Wangener Straße war der 56 Jahre alte Zweiradlenker in Richtung Ravensburg unterwegs, als er mit dem entgegenkommenden Radfahrer zusammenstieß.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5515198

Ravensburg

Polizei sucht Zeugen nach Graffiti-Schmierereien

Zeugen sucht die Kriminalpolizei, nachdem am 13. Mai im Stadtgebiet Graffiti-Schmierer am Werk waren. Mit auffallend blauer Farbe brachten die Täter diverse Zeichen unter anderem an der Veitsburg und dem Mehlsack sowie an anderen Gebäuden entlang des Philosophenwegs und darüber hinaus auch in der Weinbergstraße und der Bahnhofsunterführung an. Unter anderem sprühten die Täter auch zwei Hakenkreuze auf. Der Schaden, der durch die Schmierereien in der Stadt entstand, wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass eventuell eine größere Personengruppe von der Veitsburg über den Philosophenweg in Richtung Bahnhof gezogen ist und dabei die Graffitis angebracht hat. Personen, die Hinweise auf die Schmierfinken geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Auseinandersetzung auf dem Bahnhofplatz

In einem handfesten Streit hat eine Auseinandersetzung zweier Personengruppen am Montagabend auf dem Bahnhofplatz geendet. Mindestens fünf Personen sollen dort aufeinander losgegangen sein, ein 20 Jahre alter Beteiligter erlitt Verletzungen durch einen Schlag ins Gesicht. Zudem soll ein 27-Jähriger im Verlauf der Auseinandersetzung ein Messer gezogen und den 20-Jährigen bedroht haben. Dieser sowie ein 26 Jahre alter Kumpane wurden wegen ihres aggressiven Verhaltens letztlich von der Polizei in Gewahrsam genommen. Während der 27-Jährige die Nacht in einer polizeilichen Arrestzelle verbrachte, wurde der 26-Jährige wegen seiner psychischen Gesamtverfassung in ein Fachkrankenhaus gebracht. Beide haben sich nun strafrechtlich zu verantworten. Sachdienliche Hinweise zu weiteren Beteiligten und dem Hergang des Streits nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Unfälle mit Fahrradfahrern im Stadtgebiet

Gleich zwei Verkehrsunfälle, bei denen Autofahrer jeweils einen Fahrradfahrer übersehen und diesen beim Zusammenstoß verletzt haben, haben sich am Montag im Stadtgebiet ereignet. Gegen 13.30 Uhr übersah eine 88 Jahre alte Pkw-Lenkerin beim Abbiegen von der Ebertstraße in die Hindenburgstraße einen 13 Jahre alten Bub auf seinem Rad, der auf dem Fußgängerüberweg unterwegs war. Die Autofahrerin versuchte noch auszuweichen und touchierte neben dem Jungen auch ein Verkehrsschild, bevor sie in die Hecke eines Anwohners fuhr. Der 13-Jährige stürzte bei dem Unfall auf die Motorhaube des Autos und verletzte sich am Fuß. Er wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Fahrerin wurde vorsorglich medizinisch untersucht. Am Rad des Jungen entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro, an der Hecke dürfte sich dieser auf rund 3.000 Euro belaufen. Der Mercedes der 88-Jährigen musste abgeschleppt werden, der entstandene Schaden an dem Wagen wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Bereits am Montagmorgen gegen 8 Uhr hatte ein 54-jähriger VW-Lenker in der Olgastraße eine 22-jährige Radlerin übersehen. Der Autofahrer wollte von der Rudolfstraße in die Olgastraße fahren und nahm der Zweiradlenkerin dabei die Vorfahrt, die von rechts die Rudolfstraße queren wollte. Die Radlerin stürzte bei der Kollision mit dem Auto und verletzte sich leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. Der Schaden, der an den Fahrzeugen beim Zusammenstoß entstand, dürfte sich auf insgesamt rund 1.000 Euro belaufen.

Leutkirch

Radfahrerin stürzt

Eine über den Radweg gespannte Schnur ist am Montag gegen 11.45 Uhr einer 57 Jahre alten Radfahrerin zum Verhängnis geworden. Die Radlerin war auf dem Fahrradweg entlang der Hermann-Neuner-Straße unterwegs, den sie wegen einer Sperrung auf der linken Seite befahren musste. Dieser führte auf eine Baustelle zu, an der ein Mitarbeiter der Baustelle wegen den laufenden Kanalarbeiten eine Richtschnur gespannt hatte. Die Radlerin erkannte die Schnur nicht und kam zu Sturz. Hierbei erlitt sie eine Knieverletzung. Der Baustellenleiter hat sich nun für den Unfall zu verantworten.

Leutkirch

What's-App-Betrüger aufgesessen

Auf einen Betrüger hereingefallen ist eine 74 Jahre alte Frau aus einem Teilort von Leutkirch. Die Dame wurde über den Messengerdienst What's App von einer fremden Nummer angeschrieben, deren Inhaber sich als ihre Tochter mit neuer Nummer ausgab. Der Unbekannte bat die 74-Jährige um die Überweisung eines niedrigen vierstelligen Geldbetrages, was die gutgläubige Frau tat. Erst nach der Überweisung wurde die Frau misstrauisch, weitere Zahlungen an den Täter erfolgten trotz mehrfachen Forderungen des Unbekannten nicht. Die Polizei warnt in dem Zusammenhang vor Betrügern, die gezielt über Messenger-Dienste und SMS an ihre Opfer herantreten. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von einer fremden Nummer angeschrieben und schon nach kurzer Zeit um Geld gebeten werden. Weitere Tipps finden Sie auch im Internet unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Weingarten

Toilette beschädigt

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde die Tür einer Toilette auf dem Gelände der Talschule beschädigt. Da am Wochenende eine Veranstaltung auf dem Gelände stattfand, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter an dieser teilnahm. Der entstandene Schaden am Schließzylinder der Toilette wurde auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Entstehung der Beschädigung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 an die Polizei zu wenden.

Aitrach

Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen hat eine 28 Jahre alte Toyota-Lenkerin am Montagabend auf der Landesstraße 260 ein entgegenkommendes Auto übersehen. Die Fahrerin war in Richtung Tannheim unterwegs und wollte nach links in die Haslacher Straße abbiegen, als sie mit dem entgegenkommenden Audi eines 35-Jährigen zusammenstieß. Bei dem Unfall erlitt die 28-Jährige leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 3.500 Euro. Beide Autos mussten nach dem Zusammenstoß durch Abschleppdienste geborgen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell