POL-HSK: Geldbörse aus PKW entwendet

Marsberg (ots) - Im Tatzeitraum Dienstag, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 09:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Büro an der Straße "Unterm Ohmberg" einzubrechen. Sie hebelten an einer Zugangstür. In das Gebäude eindringen konnte sie aber nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Flavia Lucia Rogge ...

mehr