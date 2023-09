POL-HSK: Verkehrsunfallflucht

Meschede (ots) - Am 29. Juli kam es in den späten Abendstunden am Bahnhof in Meschede-Freienohl zu einem Überfall auf ein 16-jähriges Mädchen aus Freienohl (siehe Pressebericht unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/5569624). Die Geschädigte wurde durch die Tat so schwer verletzt, dass sie stationär behandelt werden musste. Derzeitige ...

mehr