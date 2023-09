Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schaufensterscheibe zerstört

Sondershausen (ots)

Unbekannte Täter zerstörten in der Nacht von Freitag, den 01.09.23, 19.00 Uhr, bis Samstag, den 02.09.23, 07.30 Uhr, die Schaufensterscheibe des Aquaristikshops in der Schösserstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die PI Kyffhäuser unter der Tel.-Nr. 03632/6610 gern entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell