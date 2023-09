Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kriminalpolizei klärt Raub in Freienohl auf - Untersuchungshaft

Meschede (ots)

Am 29. Juli kam es in den späten Abendstunden am Bahnhof in Meschede-Freienohl zu einem Überfall auf ein 16-jähriges Mädchen aus Freienohl (siehe Pressebericht unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/5569624). Die Geschädigte wurde durch die Tat so schwer verletzt, dass sie stationär behandelt werden musste. Derzeitige Fahndungsmaßnahmen führten in der Tatnacht noch nicht zur Festnahme der Täter. Durch umfangreiche Ermittlungen des Fachkommissariats aus Meschede konnten zwei Beschuldigte ermittelt werden. Am heutigen Vormittag kam es dann zu einem vorgeplanten polizeilichen Einsatz bei einem Gewerbebetrieb in Meschede-Freienohl. Die Täter, 19 und 20 Jahre alt, wurden gegen 09:30 Uhr an ihrem Arbeitsplatz angetroffen und festgenommen. Die Beschuldigten sind in ihrer Vorgeschichte bereits erheblich kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Die zuständige Richterin ordnete für beide Personen Untersuchungshaft an. Mit der heutigen Festnahme endet das Verfahren für die Mescheder Kriminalpolizei noch nicht. Gegen beide Täter sind weitere Ermittlungsverfahren anhängig. Der dritte Beschuldigte befindet sich noch auf der Flucht und ist damit ebenfalls Bestandteil der noch andauernden Tataufklärung.

