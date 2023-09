Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L745 in Neheim. Ein 44-jähriger Motorradfahrer aus Rüthen wartete an der roten Ampel als ihm ein 26-jähriger Autofahrer, der in Richtung Niederense unterwegs war, auffuhr. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 26-jährige Autofahrer stand bei dem Unfall unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. An beiden Fahrzeugen ist Sachschaden entstanden. Der 26-jährige Arnsberger konnte die Wache nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

