POL-HSK: 74-jähriger Radfahrer mit E-Bike verunfallt

Am Mittwochabend wurde an der Straße "Im Ohl" in Neheim ein E-Bike gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr das abgeschlossene Mountainbike. Es handelt sich um ein weißes Fahrrad des Herstellers BULLS, Modell Sonic. Die Polizeiwache Arnsberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02932 - 90200 entgegen.

