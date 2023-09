POL-HSK: Taschendiebstahl - Geldbörse entwendet

Sundern (ots) - Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 05:55 Uhr und 14:00 Uhr an der Straße "Im Karweg" ein E-Bike entwendet. Die unbekannten Täter durchtrennten das Schloss und nahmen das Fahrrad mit. Das gestohlene Rad ist ein E-Bike des Herstellers Focus in der Farbe grün. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle ...

