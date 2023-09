POL-HSK: E-Bike gestohlen

Olsberg (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag ein E-Bike in Bigge. Das Fahrrad war im Bereich des Krankenhauses an der Heinrich-Sommer-Straße abgeschlossen. In der Zeit zwischen 07:35 Uhr und 16:10 Uhr durchtrennten die unbekannten Täter das Schloss und nahmen das Fahrrad mit. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr