Friedrichshafen

Mähroboter gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, hat ein Unbekannter zwischen 8.5. und 13.5. einen Mähroboter samt Zubehör von einem Grundstück in der Dornierstraße in Fischbach gestohlen. Der Dieb nahm sowohl den Roboter vom Typ "Husquana Automover 330x" mitsamt der Ladestation als auch den angeschlossenen Begrenzungsdraht mit. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Personen, die Zeugen der Tat wurden oder sonstige Hinweise zum Verbleib des Gartengeräts geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 an den Polizeiposten Immenstaad zu wenden.

Friedrichshafen

Auffahrunfälle

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für die Auffahrunfälle gewesen sein, die sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr am Sportpark ereignet haben. Eine 31 Jahre alte Audi-Fahrerin stand auf der Linksabbiegerspur in der Colsmanstraße hinter einem Ford-Mustang. Trotz roter Ampel fuhr die Frau mit ihrem A6 los und fuhr auf den Wagen des 58-Jährigen auf. Ein 32 Jahr alter A3-Lenker orientierte sich offenbar am Audi vor ihm und setzte seinen Pkw ebenfalls in Bewegung. Den Auffahrunfall vor ihm erkannte er dabei zu spät und fuhr ins Heck des vor ihm verunfallten Wagens. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um auslaufende Betriebsflüssigkeiten. Der A3 musste abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Motorradfahrer streift Lkw und stürzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 hat sich ein Motorradfahrer Verletzungen zugezogen. Der 23-Jährige war in stadteinwärtige Richtung unterwegs und wollte im Bereich des Waggershauser Tunnels einen vorausfahrenden Lastwagen überholen. Dabei scherte er offenbar nicht weit genug aus, touchierte das Lkw-Heck und stürzte. Der junge Fahrer schleuderte über die Fahrbahn und wurde in der Folge von einem 22 Jahre alten Leichtkraftrad-Lenker erfasst, der hinter dem Motorrad fuhr und ebenfalls stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den eher schwerer verletzten 23-Jährigen in eine Klinik. Der 22-Jährige blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Friedrichshafen

Gestohlen und auf Angestellten losgegangen - Polizei schnappt Tatverdächtigen

Nach einem räuberischen Diebstahl am Donnerstag gegen 17 Uhr ermittelt die Polizei gegen einen 44 Jahre alten Tatverdächtigen. Er soll mehrere Waren aus einem Einkaufsgeschäft am Bahnhofsplatz gestohlen haben und wurde dabei erwischt. Ein 27 Jahre alter Angestellter nahm die Verfolgung des Mannes auf und versuchte, diesen festzuhalten. Dagegen wehrte sich der Mann und soll in der Folge auf sein Gegenüber eingeschlagen haben, bevor er seine Flucht fortsetzte. Eine 25-jährige Zeugin kontaktierte die Polizei und lief dem Tatverdächtigen in Richtung Uferpromenade nach. Dort nahmen die Beamten den 44-Jährigen vorläufig fest und ermitteln nun strafrechtlich gegen ihn.

Friedrichshafen

Ladendieb wird handgreiflich - Angestellter vereitelt Flucht und wird verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 56 Jahre alter Mann zugezogen, als er am Donnerstag gegen 16.30 Uhr einen Ladendieb an der Flucht aus einem Baumarkt in der Ailinger Straße gehindert hat. Der Angestellte hatte den 25-Jährigen beim Stehlen diverser Sanitärartikel beobachtet und ihn nach der Kasse auf die Tat angesprochen. Dieser wurde direkt handgreiflich und versuchte zu flüchten. Beim folgenden Gerangel, bei dem sich sowohl ein Bekannter des 56-Jährigen als auch ein mutmaßlicher Komplize des Diebs einmischten, erlitt der Zeuge leichte Verletzungen. Dennoch gelang es, das Duo bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.

Überlingen

Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Nachdem ein 65-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr mit über drei Promille am Steuer auf der L 200 einen Verkehrsunfall gebaut hat, sucht die Polizei Zeugen. Der Mann war mit seinem Audi A3 von Altheim kommend in Richtung Überlingen unterwegs und fiel auf der Strecke durch seine unsichere Fahrweise auf. Nach den Reutehöfen kam der 65-Jährige beim Ausfahren aus dem sogenannten "Abig-Kreisel" nach links von der Fahrspur ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Im Gegenverkehr mussten dabei offenbar mehrere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Im Anschluss setzte der betrunkene Lenker seine Fahrt mit dem beschädigten Wagen einfach in Richtung Nesselwangen fort und konnte bei Hödigen von der Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem deutlich alkoholisierten 65-Jährigen einen Wert von über drei Promille, weshalb er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Den Führerschein des Mannes behielten die Polizisten ein. Der Unfallfahrer muss nun mit entsprechenden straf- und führerscheinrechtlichen Folgen rechnen. Verkehrsteilnehmer, die auf die unsichere Fahrt aufmerksam oder durch diese gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei Überlingen in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Einbrecher in die Flucht geschlagen

Die Flucht ergriffen hat ein unbekannter Mann nach einem Einbruch in ein Wohnhaus im Spetzgarter Weg am Freitagmorgen. Bewohner waren gegen 0.30 Uhr auf Geräusche im Haus aufmerksam geworden. Bei der Nachschau ertappten sie den Täter im Keller, der umgehend das Weite suchte. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte er das Garagentor aufgebrochen und war im Anschluss ins Haus gelangt. Gestohlen wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts. Der Einbrecher wird als 170 - 180 cm groß und dunkelhaarig beschrieben. Er hatte eine kräftige Statur, trug schwarze Kleidung und offenbar eine rote Unterhose. Polizisten konnten den Mann im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen. Hinweise zum flüchtigen Täter nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Pkw gestohlen

Nachdem Unbekannte am Donnerstag einen Audi Q5 gestohlen haben, der zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der Fähre in der Unteruhldinger Straße geparkt stand, ermittelt der Polizeiposten Meersburg. Der Hergang der Tat ist bislang nicht geklärt. Hinweise zur Tat und dem Verbleib des weißen E-Fahrzeugs mit ursprünglich Frankfurter Zulassung nehmen die Ermittler unter Tel. 07532/43443 entgegen.

Daisendorf

Grillfeier-Überreste unsachgemäß im Wald entsorgt - Feuerwehr löscht Brand, Polizei ermittelt

Unter anderem wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt die Polizei gegen eine tatverdächtige Frau. Sie soll am Donnerstagvormittag diversen Unrat in einem zur Freizeitanlage "Am Schützenhaus" angrenzenden Waldstück unsachgemäß entsorgt haben. Die darin enthaltene Grillkohle entzündete in der Folge offenbar den Waldboden und einige Setzlinge, woraufhin die örtliche Feuerwehr anrücken und das Feuer löschen musste. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Frau drohen nun auch strafrechtliche Konsequenzen.

