POL-PDLD: Wörth - Ein Unfall

mehrere Straftaten

Dienstagabend verursachte ein 63-jähriger Mann auf der Bienwald-B9 im Kreuzungsbereich Langenberg einen Verkehrsunfall ohne Personenschaden und flüchtete in Richtung Schaidt. Die Polizei konnte den Unfallverursacher im Bereich der K16 stellen. Die Motivation für die Flucht wurde schnell klar. Der bereits wegen Verkehrsdelikten in Erscheinung getretene Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,57 Promille. Aufgrund der Vortaten war er zudem nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel einer berechtigen Person übergeben. Es folgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus. Die Unfallstelle musste mehrere Stunden abgesichert werden. Den Wiederholungstäter erwarten nun Strafanzeigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

