Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Fahrradfahrer verletzt (30.04.2024)

Furtwangen (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr auf der Straße "Marktplatz" bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 60-jähriger Radler fuhr auf dem "Marktplatz" in Richtung Stadtmitte. Als ein entgegenkommender 77-jähriger Skoda-Fahrer nach links auf einen Parkplatz abbog, bremste der 60-Jährige so stark, dass er stürzte und sich überschlug. Dabei erlitt der Mann Verletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten. Zu einer Kollision zwischen Auto und Fahrrad kam es nicht. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden.

