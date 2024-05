Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt (30.04.2024)

Hüfingen (ots)

Am Dienstagabend ist es gegen 21:30 Uhr in einem Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Ein 18-Jähriger fuhr aus der Max-Gilly Straße in den Kreisverkehr ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer vorfahrtsberechtigten 47-jährigen Motorradfahrerin. Durch den Aufprall stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Yamaha Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Beim BMW muss mit 3.000 Euro gerechnet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell