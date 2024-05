Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Neukirch) Polizei kontrolliert Motorradfahrer (01.05.2024)

Rottweil-Neukirch (ots)

Am Mittwoch haben Beamte der Verkehrspolizei Zimmern und des Polizeireviers Rottweil im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 15.30 Uhr aufder Bundesstraße 27 von Baliningen herkommend eine Kontrollstelle eingerichtet und insgesamt 80 Motorradfahrer kontrolliert. Beamte der Verkehrsprävention unterstützten die Kontrollaktion ebenfalls. Drei Motorradfahrern musste die Weiterfahrt untersagt werden, da sie ihre Abgasanlagen so verändert hatten, dass ihre Zweiräder zu laut waren. Ein Motorrad wies Mängel an der Bereifung auf. Zudem waren drei Motorradfahrer zu schnell unterwegs. Die Beamten der Verkehrsprävention überreichten zwei Verkehrsteilnehmern, die Fahranfänger beziehungsweise Wiedereinsteiger sind, einen Gutschein für ein Fahrsicherheitstraining.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell