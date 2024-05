Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrerin prallt gegen Mauer- rund 15.000 Euro Schaden (30.04.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, ist bei auf der Neuhauser Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro entstanden ist. Eine 56-järhrige Fahrerin eines Audi A4 war auf der Neuhauser Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund der blendende Sonne kam die Frau nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine dortige Mauer. Die Autofahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den am Audi entstandenen Schaden auf etwa 7.000 Euro und an der Mauer auf ungefähr 8.000 Euro.

