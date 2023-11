Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei gefährliche Körperverletzungen - ein Tatverdächtiger

Soest (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 19:50 Uhr zu gleich zwei Einsätzen der Polizei.

Sowohl in der Georgsgasse als auch in der Straße "Am großen Teich" kam es zu einer Auseinandersetzung bei der ein 25-jähriger Soester gleich zweimal negativ aufgefallen ist.

Zunächst hat der Soester in der Georgsgasse versucht, eine 18-jährige Werlerin zu umarmen. Als diese ihm zu verstehen gab, dass sie das nicht möchte, trat der Beschuldigte ihr unvermittelt in den Rücken. Die Werlerin kam dadurch zu Fall, was der Täter ausnutzte und mehrfach auf sie eintrat. Erst durch Zeugen konnte der Beschuldigte von weiteren Tritten abgehalten werden.

Kurz danach kam es in der Straße "Am großen Teich" nochmals zu einer Auseinandersetzung, bei der der 25-jährige abermals als Täter in Erscheinung trat. In diesem Fall hat er sich eine Auseinandersetzung mit einem 23-jährigen Erwitter geliefert. Hintergründe zu dieser Tat liegen derzeit noch nicht vor und ergeben die weiteren Ermittlungen. Der Erwitter jedenfalls war so verletzt, dass er mittels Rettungswagen dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt wurde.

Der Beschuldigte Soester wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund seines augenscheinlichen Alkoholkonsums wurde ihm auf der Wache in Soest eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell