POL-SO: Pizza-Taxi-Fahrer gesucht

Soest (ots) - In der Zeit vom 31.10.2023, 21:15 bis 01.11.2023, 11:30 Uhr wurde auf dem Gelände der RLG am Bahnhof in Soest aus zwei Linienbussen Schlüssel entwendet. Bei einem weiteren Linienbus hat man versucht, das in der Nähe des Fahrersitzes befindliche Schränkchen zu öffnen, was aber nicht gelang. Wie der oder die Täter in die Busse gekommen sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Aufbruchspuren an den Fahrzeugen gab es nicht. Wer Hinweise zu dem oder ...

