Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Halloween 2023 - Polizei blickt auf ruhiges Fest zurück

Kreis Soest (ots)

Die Polizei im Kreis Soest blickt auf ein relativ ruhiges Halloween Fest 2023 zurück.

Insgesamt verzeichnete sie 37 Einsätze. Daraus resultierten 4 Körperverletzungsdelikte, 2 Sachbeschädigungen, 3 Ingewahrsamnahmen und 8 Platzverweise.

Bei der Sachbeschädigung handelt es sich um zwei Häuser, die in Werl in der Straße "Alter Keller" und in Soest in der Stiftstraße mit Eier beworfen wurden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell