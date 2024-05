Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Tierarztpraxis - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest (27.04.2024)

Singen (ots)

Nach einem Einbruch in eine Tierarztpraxis in der Schaffhauser Straße hat die Polizei in der Nacht auf Samstag zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Gegen 2 Uhr teilte der Inhaber mit, dass sich grade Einbrecher Zugang zu den Räumlichkeiten seiner Praxis verschafft hätten. Kurz vor dem Eintreffen der Polizisten verließ eine Person das Gebäude in Richtung eines angrenzenden Parkplatzes. Dort nahmen die Beamten kurz darauf die beiden in einem Auto sitzenden Tatverdächtigen im Alter von 40 und 42 Jahren vorläufig fest. Im Wagen fanden sie neben Maskierungsmitteln auch Diebesgut auf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließ die Polizei die Männer auf die Straße. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen, die derzeit andauern, übernommen.

