POL-KN: (Zizenhausen, Lkr. Konstanz) Unbekannter beschädigt weißen Nissan Qashqai (30.04./01.05.2024)

Zizenhausen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Unbekannter in der "Reihengasse" mutwillig ein Auto beschädigt. Der Unbekannte betrat die unverschlossene Garage des Anwesens Nummer 3 und durchtrennte die Seile einer über dem darin geparkten weißen Nissan Qashqai hängenden Ablage. In der Folge fielen mehrere Gegenstände auf den darunter stehenden Wagen und beschädigten diesen nicht unerheblich.

Personen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0, mit dem Polizeirevier Stockach in Verbindung zu setzen.

