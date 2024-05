Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 18.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Kreuzung Hombergerstraße/Münchriedstraße (30.04.2024)

Singen (ots)

Insgesamt rund 18.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend auf der Kreuzung Hombergerstraße/Münchriedstraße ereignet hat. Ein 36-jähriger BMW-Fahrer war auf der Hombergerstraße in Richtung stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung übersah er das für ihn geltende Rotlicht der Ampel und kollidierte in der Folge im Kreuzungsbereich mit einem Opel Corsa eines 18-Jährigen, der aus Richtung Rielasingen-Worblingen kommend nach links abbog. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der BMW und prallte anschließend gegen eine auf der mittigen Verkehrsinsel stehende Laterne. Beide Fahrer blieben unverletzt. Den am BMW entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro, den Schaden am Opel auf etwa 8.000 Euro. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste.

