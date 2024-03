Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Frankenhausen: Bargeld und Schmuck entwendet

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Mühltal-Frankenhausen (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter am Freitag (1.3.) Bargeld und wertvollen Schmuck aus einer Wohnung im Ortsteil Frankenhausen entwendeten, hat das Einbruchskommissariat aus Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Gewaltsam hebelten die Unbekannten im Zeitraum zwischen 19 und 21.30 eine Tür zu einer Wohnung eines Zweifamilienhauses in der Straße "Hainbuche" auf. Anschließend durchsuchten sie diverse Räume. Mit erbeutetem Bargeld und wertvollem Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

