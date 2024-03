Rüsselsheim (ots) - Am Montag, den 04.03.2024 gegen 00:39 Uhr, wurde die Polizei über die Rettungsleitstelle Groß-Gerau über einen Wohnungsbrand in der Nahestraße in 65428 Rüsselsheim am Main informiert. Bei Ankunft der Einsatzkräfte stand eine Erdgeschosswohnung bereits in Vollbrand. Der Rauch hatte sich auf die darüber befindlichen Wohnungen ausgebreitet. Bei Ankunft der Feuerwehr befanden sich noch drei ...

