Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Rüsselsheim (ots)

Am Montag, den 04.03.2024 gegen 00:39 Uhr, wurde die Polizei über die Rettungsleitstelle Groß-Gerau über einen Wohnungsbrand in der Nahestraße in 65428 Rüsselsheim am Main informiert. Bei Ankunft der Einsatzkräfte stand eine Erdgeschosswohnung bereits in Vollbrand. Der Rauch hatte sich auf die darüber befindlichen Wohnungen ausgebreitet. Bei Ankunft der Feuerwehr befanden sich noch drei Personen im Gebäude. Eine gehbehinderte Person wurde durch die Feuerwehr aus dem Erdgeschoss geborgen. Zwei weitere Personen mussten über eine Leiter an der Gebäuderückseite gerettet werden. Die anderen Bewohner hatten bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude verlassen. Die betroffenen Personen wurden, nach einer Inaugenscheinnahme durch den Rettungsdienst, unverletzt vor Ort entlassen. Die Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt. Bei dem Einsatz waren insgesamt 38 Kräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes Rüsselsheim beteiligt. Der Sachschaden wird mit ca. 130.000 EUR beziffert.

Gefertigt: Schnürch, PK'in , PSt. Rüsselsheim

