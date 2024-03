Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Weißer Dacia Sandero gestohlen (DA-UA 249)

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei am Donnerstag (29.2.) bekannt wurde, entwendeten Kriminelle am Samstag (24.2.) gegen 8 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise einen weißen Dacia Sandero von einem Parkplatz in der Schleiermacherstraße. An dem Dacia sind die amtlichen Kennzeichen DA-UA 249 angebracht. Die Beamtinnen und Beamte des Kommissariats 21 aus Darmstadt haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet hat oder Hinweise zu dem Verbleib des Dacias geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell