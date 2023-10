POL-PDMT: Gasgeruch bei Verbandsgemeinde Bad Ems festgestellt

Elbingen (ots) - In der Nacht von Samstag, den 28.10.2023 auf Sonntag, den 29.10.2023, kam es in der Hauptstraße, Ecke Bahnhofstraße, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierdurch wurde u.a. ein Verkehrsspiegel und die Hauswand eines anliegenden Anwohners beschädigt. Für sachdienliche Hinweise bitte an die unten aufgeführte PI Westerburg wenden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion ...

mehr