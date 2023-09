FW-Lohmar: Rolf Buchmüller - 50 Jahre Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar

50 Jahre Dienst in der Feuerwehr, 50 Jahre Leidenschaft, 50 Jahre im Dienst für Menschen, 50 Jahre Erfahrung Unser Kamerad Brandoberinspektor Rolf Buchmüller feierte in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. 50 Jahre Feuerwehr in einem Artikel Revue passieren zu lassen, ist kaum möglich und wird dieser Lebensleistung wohl auch kaum gerecht. Das ist aber kein Grund, nicht dennoch von Rolf Buchmüllers Feuerwehrleben zu berichten. Alles fing 1973 in der Stadt Porz an, die damals noch kein Stadtteil von Köln war. Am 6.2.1973 trat Rolf Buchmüller dort in die Jugendfeuerwehr ein. Bei seinem ersten Übungsdienst gab es eine Filmvorführung im Lehrsaal - "Des Teufels General" mit Curd Jürgens. 1978 ging er in die Löschgruppe Urbach über und absolvierte den Grundlehrgang TM1 (für Freiwillige Feuerwehrleute) auf der Feuerwache 10 in Deutz. Hier wuchs in ihm die Idee heran, zur Berufsfeuerwehr Köln zu gehen. Am 1.2.1980 begann dann seine Grundausbildung an der Feuerwehrschule. Nach erfolgreichem Abschluss des B1-Lehrgangs (für Berufsfeuerwehrleute) wurde Rolf auf die Feuer- und Rettungswache 1 versetzt - Stammsitz der Rettungstaucher. So ergab es sich, dass Rolf zum Rettungs- und Bergetaucher ausgebildet wurde und insgesamt 27 Jahre als solcher eingesetzt wurde. Während dieser Zeit war er weiterhin Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in der Löschgruppe Urbach und gestaltete hier die Integration der damaligen Jugendgruppe Porz in die Jugendfeuerwehr Urbach mit. Auch war Rolf fast 5 Jahre Jugendgruppenleiter. Während dieser Zeit absolvierte er den B3-Lehrgang zum Gruppenführer. Am 6.4.1987 wurde ihm für eine Menschenrettung im Rhein die Ehrenurkunde im Namen der Landesregierung - Ministerpräsident war Johannes Rau - verliehen. Der damalige Regierungspräsident Franz-Josef Antwerpen überreichte die Auszeichnung. Auch als Rolf mit seiner Familie von Köln in die Gemeinde Lohmar, Ortsteil Scheid umzog, bleib er der Freiwilligen Feuerwehr treu. Hauptbrandmeister Günter Maylahn beeinflusste ihn am 1.1.1990 in die Feuerwehr Lohmar, Löschgruppe Scheiderhöhe einzutreten. Seit 1990 gestaltete Rolf die Feuerwehr Lohmar in vielen Punkten mit:

- Einheitliche Ausbildungsunterlagen für die Einheiten - Einführung der Ausbildung TM1 - Bau von Planspielplatten für die Ausbildung von Führungskräften und das Verständnis von Taktiken in den Feuerwehren - Ausarbeitung von Stabsübungen zur Zusammenarbeit von Stadtverwaltung und Feuerwehr - Unterstützung der Stabsarbeit bei den Hochwasserlagen in den 90er Jahren - hier konnten der damalige Bürgermeister Herr Horst Schöpe und der Beigeordnete Herr Heinz Eschbach überzeugt werden, dass die Feuerwehr Lohmar ein Hubrettungsfahrzeug benötigt - 1996 wurde der Feuerwehr Lohmar eine DLK (Drehleiter mit Kolb) vom Flughafen Köln-Bonn übergeben

Nach erfolgreicher Absolvierung des B4- (Zugführer) und des B5-Lehrgangs (Verbandsführer) am Institut der Feuerwehr (IDF) NRW wurde Rolf Buchmüller zur Brandinspektor bzw. Brandoberinspektor in der Feuerwehr Lohmar befördert.

Beruflich wurde er 1993 zum Leiter der Tauchergruppe der Feuerwehr Köln ernannt; ein Amt, das er 16 Jahre ausübte. Er war 14 Jahre Sprecher der Tauchdienstleiter NRW und Mitglied des Facharbeitskreises Wasserrettung im Referat 13. Als am 16.6.2002 die Löschgruppe Scheiderhöhe ihr neues Feuerwehrhaus bezog, bot die Tauchgruppe der Feuerwehr Köln in einem Tauchbecken Suchübungen dar. Weitere bedeutende Ereignisse in Rolfs Feuerwehrleben waren:

- Ab 2002 wurden Taucher der Feuerwehr Köln mit dem Rettungshubschrauber Christoph III auch zu Wasserrettungseinsätzen im Rhein-Sieg-Kreis geflogen - Beginn der luftunterstützten Wasserrettung. - 2008 eine 14-tätige Heißausbildung im dänischen Arhus - Einführung der Schlingenrettung vom ADAC-Rettungshubschrauber bei Wasserrettungseinsätzen

Nach seiner Entpflichtung als Tauchdienstleiter 2009 und als Sprecher der Tauchdienstleiter 2010 widmete sich Rolf einem neuen Aufgabengebiet: Einsatzplanung und Koordination / Facharbeitskreis Reg.-Bezirk Köln Autobahnzuweisung. Am 24.9.2011 absolvierte Rolf nach insgesamt 430 Tauchgängen bzw. -einsätzen seinen letzten Tauchgang im Fühlinger See. Im Jahr 2015 ging es noch einmal ans IDF zum Lehrgang F/B Orgl RD (organisatorischer Leiter Rettungsdienst). In seiner Zeit als Feuerwehrmann absolvierte Rolf Buchmüller insgesamt 33 Ausbildungen am IDF und der AKNZ (Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz) in unterschiedlichen Fachbereichen. Schließlich wurde Rolf am 31.1.2022 nach 3443 Dienstschichten im 24-Stundendienst, 666 Bürodiensttagen und über 15.000 Einsätzen in den verdienten Ruhestand versetzt. Seinen Dienst in der Feuerwehr hat er damit aber nicht beendet. Rolf fährt weiterhin Einsätze in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lohmar, Löschgruppe Scheiderhöhe. Dort wurde er am 13.6.2023 auf der Halbjahresversammlung für seine 50 Jahre im aktiven Feuerwehrdienst geehrt. Dies war nur ein Auszug aus dem Feuerwehrleben Rolf Buchmüllers. Berichte über seine Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr Lohmar würden Alben füllen. Wir bedanken uns bei Rolf für seine Dienste und sind froh ihn weiterhin als Kameraden an unserer Seite zu haben.

