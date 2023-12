POL-SLS: Vermisstensache Sabrina Legrand

Schwalbach-Hülzweiler (ots) - Am Sonntag, den 10.12.2023, kam es gegen 00:50 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in Schwalbach-Hülzweiler, bei welchem eine randalierende Person mit einer ca. 2 Meter langen Eisenstange auf das Auto seines Nachbarn einschlug. Der 57-jährige Täter stand unter dem Einfluss von Alkohol. Er flüchtete zu Fuß in einen nahe gelegenen ...

mehr