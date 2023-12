Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Taser-Einsatz nach randalierender Person in Schwalbach, OT: Hülzweiler

Schwalbach-Hülzweiler (ots)

Am Sonntag, den 10.12.2023, kam es gegen 00:50 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in Schwalbach-Hülzweiler, bei welchem eine randalierende Person mit einer ca. 2 Meter langen Eisenstange auf das Auto seines Nachbarn einschlug. Der 57-jährige Täter stand unter dem Einfluss von Alkohol. Er flüchtete zu Fuß in einen nahe gelegenen Garten, wo er nach der Androhung eines Tasereinsatzes widerstandslos in Gewahrsam genommen werden konnte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

